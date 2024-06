Sachsen-Anhalt Angriff auf EM-Party in Wolmirstedt: Motiv weiter unklar

Millionen Menschen in Deutschland fiebern beim EM-Eröffnungsspiel mit, während sich in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt ein Drama abspielt: Ein 27 Jahre alter Afghane dringt am Freitagabend auf ein privates Grundstück in einer Einfamilienhaussiedlung ein und attackiert mit einem Messer drei Menschen. Wenig später wird der Mann von alarmierten Beamten erschossen, als er auch diese attackierte. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann zuvor in einem nicht weit entfernten Mehrfamilienhaus in einer Plattenbausiedlung einen 23-jährigen Landsmann angegriffen und verletzt. Dieser starb noch am Abend an seinen Verletzungen.