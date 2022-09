Brauchtum : Ansturm auf Festgelände - Tausende strömen zum Oktoberfest

München Es ist soweit: Von vielen sehnsüchtig herbeigewünscht, von anderen mit Skepsis betrachtet - in München wird erstmals seit Beginn der Pandemie wieder das Oktoberfest gefeiert.

Drei Stunden vor der offiziellen Eröffnung des Münchner Oktoberfests sind bereits Tausende Wiesn-Besucher auf das Festgelände geströmt. Um kurz nach 9.00 Uhr öffnete das Gelände auf der Theresienwiese. Daraufhin stürmten viele los, die seit dem Morgengrauen in langen Schlangen ausgeharrt hatten, um einen guten Platz in einem Bierzelt zu ergattern.

In München beginnt heute nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das 187. Oktoberfest. Vor dem Start haben sich an den Eingängen bereits Warteschlangen gebildet. Stunden vor der offiziellen Eröffnung warteten mehrere Dutzend Menschen bei kalten Herbstwetter auf den Einlass, einige hatten Brotzeit mitgebracht - noch mehr glühten mit mitgebrachtem Bier vor. Die ersten waren am frühen Morgen noch bei Dunkelheit gekommen. In den Straßen strömten zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose Richtung Festgelände.