später lesen Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosengeld-Vorschuss im Supermarkt nun auch bundesweit Teilen

Twittern

Teilen



Rund 20 Millionen Euro hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) bisher in bar an Empfänger von Arbeitslosengeld an Supermarktkassen ausgezahlt. Von Aleksandra Bakmaz, dpa