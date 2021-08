Olympia-Schlussfeier : Arigato und Au revoir: Tokio-Spiele beendet - Paris wartet

Tokio Die wohl außergewöhnlichsten Olympischen Spiele sind vorbei. Tokio erlebt ein Ringe-Spektakel mitten in der Corona-Pandemie und ohne Publikum. Nun ist die olympische Flagge bei Paris 2024.

Die XXXII. Olympischen Spiele in Tokio sind Geschichte. Um 22.14 Uhr Ortszeit erlosch am Sonntag im Olympiastadion das olympische Feuer nach 16 Tagen und 339 Entscheidungen.

Für das Internationale Olympische Komitee steht in einem halben Jahr das nächste sowohl politisch als auch pandemisch schwierige Ringe-Fest an. Dann werden in Peking die Winterspiele eröffnet. Zumindest politisch unkomplizierter wird es 2024 in Paris. Die Bürgermeisterin von Frankreichs Hauptstadt, Anne Hidalgo, übernahm die olympische Flagge für die Sommerspiele in drei Jahren.