Asyl : Fluchtursache: Sex vor der Ehe

Eine Demonstrantin protestiert am Frankfurter Flughafen gegen die geplante Abschiebung von Flüchtlingen. Foto: dpa/Susann Prautsch

Trier Das Trierer Verwaltungsgericht hat noch Tausende Asylklagen abzuarbeiten. Und immer geht es um Einzelschicksale. In einem Fall hatte ein junger Mann außerehelichen Geschlechtsverkehr, der einen Mord nach sich zog. Ein Blick in den Gerichtsalltag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katharina De Mos

Mit seinem Vater hatte er in der Provinz Farah in einem Ziegeleibetrieb gearbeitet. Eine wüstenartige Provinz im äußersten Westen Afghanistans, die Wikipedia zufolge geschichtlich noch völlig unerforscht ist. 80 Prozent der Menschen, die dort leben, sind Paschtunen, deren Leben stark von einem orthodox muslimischen Ehrenkodex namens Paschtunwali bestimmt wird.

Nun sitzt er in einem nüchternen Trierer Gerichtssaal und blickt die Richterin, die über seine Zukunft entscheiden wird, scheu an. Ein gepflegter junger Mann, knapp über 20, große dunkle Augen, feine Gesichtszüge, perfekt frisiertes kurzes Haar, Jeans, T-Shirt – und soll erzählen, was ihn dazu gebracht hat, im Jahr 2015 um den halben Erdball zu reisen, seine Familie, sein Land, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen, um nach Deutschland zu kommen.

Zahlen & Fakten Informationen rund ums Asyl in Rheinland-Pfalz Herkunft: Diejenigen, die beim Verwaltungsgericht Klagen einreichen oder Eilanträge stellen, kamen in der Zeit vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019 aus folgenden Ländern: 1. Nigeria (1017), 2. Somalia (599), 3. Syrien (496), 4. Iran (471), 5. Afghanistan (444), 6. Pakistan (426), 7. Irak (277), 8. Armenien (253), 9. Eritrea (236), 10. Sudan (218). Auch immer mehr Türken sind unter den Asylsuchenden, seit der türkische Präsident Erdogan sich zunehmend von demokratischen und rechtsstaatlichen Standards verabschiedet hat. 2018 klagten rund 200 türkische Staatsangehörige vor dem Verwaltungsgericht, unter ihnen viele Kurden, Anhänger der Gülen-Bewegung sowie Lehrer und Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei. Gülen-Anhänger haben laut Gericht gute Chancen auf einen Flüchtlingsstatus. Länge der Verfahren: Aufgrund der extrem hohen Verfahrenseingänge in den Jahren 2016 und 2017 hat sich die Verfahrensdauer in asylrechtlichen Streitigkeiten zwangsläufig verlängert – und zwar wie folgt: Die durchschnittliche Bearbeitungszeit in asylrechtlichen Klageverfahren hat 2016 im Schnitt 2,39 Monate betragen, 2017: 6,35 Monate, 2018: 11,5 Monate und beträgt nun knapp 15 Monate. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit in asylrechtlichen Eilverfahren hat 2016 im Schnitt 0,39 Monate betragen, 2017: 0,69 Monate und 2018: 0,56 Monate. Das Gericht betont allerdings, dass sich die Laufzeiten in den allgemeinen Streitverfahren (Kommunalrecht, Baurecht, Immissionsschutzrecht) trotz der extrem hohen Arbeitsbelastung im asylrechtlichen Bereich nicht verlängern. Die Laufzeit in allgemeinen Verfahren betrage im Schnitt knapp fünf Monate, was im bundesweiten Vergleich laut Verwaltungsgericht einen Spitzenplatz bedeutet. Ausgang der Verfahren: 2018 hat das Gericht knapp zwölf Prozent der Klagen stattgegeben, 14,4 Prozent der Eilverfahren waren erfolgreich. Berg noch nicht abgearbeiteter Fälle: Zum Jahresende 2018 gab es 6242 Verfahren, die noch abzuarbeiten sind, Ende März 2019 waren es noch 5502 Verfahren. Ausreisepflichtige: Laut Ausländerzentralregister waren Ende April 2019 rund 7600 Personen in Rheinland-Pfalz vollziehbar ausreisepflichtig und in Besitz einer Duldung. Ende 2018 waren es 7122 Menschen. Rückführungen: 2018 gab es in Rheinland-Pfalz insgesamt 2740 ­Rückführungen. 1456 Menschen wurden abgeschoben. 1284 reisten freiwillig. Bis 30. April 2019 waren es insgesamt 920 Rück­führungen, davon 503 Abschiebungen und 417 freiwillige Ausreisen.⇥(Mos)

Und während er erzählt, wird die Richterin versuchen herauszufinden, ob er lügt oder die Wahrheit sagt, ob seine Geschichte zu jener passt, die er 2017 erzählte, als er seinen Asylantrag stellte, ob er sich in Widersprüche verwickelt – oder ob alles plausibel ist. Es ist eine Verhandlung, wie es am Trierer Verwaltungsgericht Tausende gibt. Eine Verhandlung, die exemplarisch zeigt, warum die vielen längst eingereichten Asylklagen nicht von einem auf den anderen Tag abgehandelt werden können: Es ist aufwendig, die Schicksale einzelner Menschen unter die Lupe zu nehmen. Zumal meist ein Dolmetscher benötigt wird, der alles, was gesagt wird, übersetzt.

Auch in diesem Fall ist ein Dolmetscher dabei, obwohl der Kläger in den vergangenen Jahren gelernt hat, sich in einfachem Deutsch zu verständigen. In seinen Praktika als Automechaniker, Elektriker oder Maler. In einer Leiharbeitsfirma, für die er im Lager arbeitet. Oder womöglich im privaten Umfeld, das er sich aufgebaut hat, seit er 2015 einreiste.

Die Geschichte, die er vor dem Trierer Verwaltungsgericht erzählt, ist folgende. Mit 17, noch während der Schulzeit, habe er sich in ein paschtunisches Mädchen verliebt. Ihr Vater gehöre zu den mächtigsten Männern im Dorf und unterhalte enge Beziehungen zu den Taliban. Zwei Mal hätten seine Eltern, die zu einer anderen Volksgruppe gehören, für ihn um die Hand des Mädchens angehalten. Doch habe der Vater sich geweigert, seine Tochter mit ihm zu vermählen.

Trotzdem führten die beiden eine Beziehung, die bis zu einem – glaubt man ihm – höchst dramatischen Tag unentdeckt blieb. Gegen Abend habe seine Freundin ihn angerufen. „Sie hat gesagt, ich soll zu ihr nach Hause kommen“, erzählt der junge Mann. „Da bin ich zu ihr rüber gegangen. Wir waren gerade dabei, miteinander zu schlafen, als ...“, sagt er – woraufhin die Richterin ihn unterbricht. „Sie müssen mir das genauer erklären. Was haben Sie genau gemacht?“, fragt sie – wohl, um zu überprüfen, wie realistisch seine Beschreibung ist. Und so erzählt er befangen, wie die Begegnung mit Küssen und Umarmungen begann, ehe die beiden intimer wurden. „Und plötzlich kam ihre Tante rein.“

Immer wieder hakt die Juristin nach, erfährt, dass die beiden jungen Leute schon öfter Sex hatten, dass die Tante in unmittelbarer Nachbarschaft wohnte und auch, wie er flüchtete, weil er ahnte, dass die Tante sofort den Vater des Mädchens verständigen würde. Seine Freundin habe ihn kurz darauf angerufen und ihm geraten, sein Leben zu retten und zu fliehen. Das tat er dann auch. „Ich musste schnell handeln.“

Noch in der Nacht reiste er mit dem Bus in die nächste größere Stadt und von dort weiter in den Iran. Wie er später von seiner Familie erfahren habe, ermordete der Vater seine Freundin und sitzt deswegen nun im Gefängnis. Aus Angst vor den Brüdern und Cousins des Mädchens könne er nicht in sein Heimatland zurückkehren.

Seine Familie habe das Dorf nach Drohungen und Angriffen verlassen müssen.

„Aber warum haben Sie Ihre Freundin nicht mitgenommen? Sie war ja auch in Gefahr“, will die Richterin wissen. „Ich war nicht in der Lage, ihr zu helfen. Wenn ich mich um sie gekümmert hätte, wäre mein Leben umso mehr in Gefahr gewesen“, antwortet er.

Ob die Richterin ihm glaubt? Erst zwei Wochen später wird der junge Mann es erfahren. Zunächst verliest die Juristin mit Doppelpunkten und Kommata 20 Minuten lang minutiös alles, was er zu Protokoll gegeben hat. Der Dolmetscher übersetzt. Der junge Afghane nickt. Der Name des ermordeten Mädchens fällt kein einziges Mal.

Inzwischen sind Wochen vergangen. Und es steht fest: Der Afghane darf vorerst bleiben. Seine Klage hatte Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat ihm das Recht auf „subsidiären Schutz“ zugesprochen. Dieser Schutz greift dann, wenn Menschen, die nicht politisch verfolgt werden, im Herkunftsland dennoch ernsthafter Schaden droht. Und die Richterin ist zu dem Schluss gekommen, dass das bei ihm der Fall ist. Er habe glaubhaft dargelegt, dass ihm wegen des außerehelichen sexuellen Verhältnisses Übergriffe der paschtunischen Familie drohen. Wegen der strikten Moralvorstellungen müsse er in Afghanistan mit schweren Repressalien bis hin zum Ehrenmord rechnen, teilt das Gericht mit.

Seine Aufenthaltserlaubnis gilt nun für ein Jahr, bei Verlängerung jeweils zwei weitere Jahre. Auch darf der erfolgreiche Kläger arbeiten gehen und sich nach fünf Jahren in Deutschland niederlassen.