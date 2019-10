Militärflüge : Auch nach dem F-16-Absturz bei Zemmer wird über der Region weiter geübt

Trier/Zemmer-Rodt Auch nach dem Absturz des US-Kampfjets bei Zemmer-Rodt hat die Zahl der Militärflüge nicht abgenommen. Eine breite politische Diskussion bleibt bislang aus.

TRA Lauter ist ein in vier Zonen eingeteilter Bereich für militärische Übungsflüge. Die Übungsflüge dürfen von montags bis donnerstags von 8 bis 23 (im Sommer bis 21 Uhr) und freitags bis 13 Uhr genutzt werden. Neben TRA Lauter gibt es solche Zonen im Allgäu, in Friesland, in Franken, in Mecklenburg-Vorpommern und im Münsterland.