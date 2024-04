Vermisster Sechsjähriger „Aufhören“ gibt es hier nicht - Ein Dorf sucht nach Arian

Im Dorf sagt ein Bewohner, er habe am Montagabend über die Dorf-App von dem Fall erfahren. Sirenen heulten. Die Menschen hätten sich am Gemeindehaus versammelt, sollten dann hineingehen, damit sie einen Hubschrauberpiloten nicht irritieren. Dann fing die Suche an. „Es ging durch die Wälder“, sagt der Mann. Bis 5.00 Uhr oder 6.00 Uhr in der Früh habe man gesucht. „Jeder ist da, jeder geht mit.“ So sei das in Elm, wo fast jeder jeden kennt.