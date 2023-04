29. Spieltag „Ausgelaugt“: Tuchel wirkt ratlos - Bayern-Chef Kahn poltert

„Ich weiß nicht, wer hier deutscher Meister werden wollte? Es gab rote Trikots auf dem Platz, aber das war ganz bestimmt nicht unsere Mannschaft“, schimpfte der Vorstandschef von Bayern München nach der 1:3 (1:0)- Blamage am Samstag beim FSV Mainz 05, durch die sich die Krise des Rekordmeisters weiter zuspitzt. „Mit so einer Ausstrahlung wird es ganz schwer, Meister zu werden, aber wir werden keinen Millimeter nachgeben, auch nicht in dieser Saison“, sagte Kahn.