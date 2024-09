Konjunktur Autoindustrie „im Sturzflug“ - VW-Krise zieht Kreise

Mit seinem verschärften Sparkurs hat Volkswagen die eigene Belegschaft auf die Barrikaden gebracht. Bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg wurde der Vorstand mit lautstarkem Protest empfangen. Und während die Konzernspitze ihre Sparpläne vor 25.000 Beschäftigten verteidigte, kündigte Betriebsratschefin Daniela Cavallo erbitterten Widerstand an. Werkschließungen, Entlassungen und Lohnkürzungen will sie auf keinen Fall hinnehmen. „Mit uns ist das nicht zu machen.“