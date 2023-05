Löhne Bahn und EVG planen dreitägige Verhandlungen

Fahrgäste im Bahnverkehr können vorerst aufatmen: Nach einem vertraulichen Treffen mit der Deutschen Bahn in der laufenden Tarifrunde kündigte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Mittwoch zunächst keine weiteren Warnstreiks an. Stattdessen teilten beide Seiten am Nachmittag nach dem Gespräch mit, dass die zunächst auf zwei Tage angesetzte Verhandlungsrunde kommende Woche in Fulda um einen Tag verlängert werde. Die Verhandlungen „beginnen am Dienstag und sind bis einschließlich Donnerstag angesetzt“, hieß es übereinstimmend.