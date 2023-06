Deutsche Bahn Bahn vor langer Runde im Tarifstreit - EVG droht mit Streik

Loroch deutete zudem an, dass die Gewerkschaft am Mittwoch eine erste Bilanz des Gesprächsverlaufs ziehen werde. „Ich sage mal, man nimmt immer das Bergfest, das ist in der Mitte der Woche. Bis dahin muss ich ein Gefühl kriegen, ob sich was bewegt oder nicht“, sagte er. Die Gespräche sollen eigentlich bis einschließlich Freitag andauern.