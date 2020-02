Zweithöchste Unwetterwarnstufe : Bahn will Fernverkehr wegen „Sabine“ bundesweit einstellen

Bahn will Fernverkehr wegen „Sabine“ bundesweit einstellen

Düsseldorf Sturmtief „Sabine“ hat den Nordwesten Deutschlands erreicht - und bereits den Fernverkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland zum Erliegen gebracht. Dabei soll es nicht bleiben.

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das teilte die Bahn am Sonntag auf Twitter mit. Sukzessive solle der Fernverkehr bundesweit eingestellt werden.

Man habe sich entschieden, „beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen“, schrieb die Bahn in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.