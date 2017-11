später lesen Höchste Alarmstufe Bali fürchtet gewaltigen Vulkanausbruch FOTO: Firdia Lisnawati FOTO: Firdia Lisnawati Teilen

Aus Angst vor einem unmittelbar drohenden Ausbruch des Vulkans Mount Agung auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali haben die Behörden am Montag die höchste Alarmstufe ausgerufen. Rund um den Vulkan wurde am Morgen in einem Umkreis von zehn Kilometern eine Sperrzone ausgerufen. Von Christoph Sator, dpa