später lesen Bilanz der Ernte 2018 Bauern mit starken Dürreschäden bekommen Millionen-Nothilfe FOTO: Frank May FOTO: Frank May Teilen

Twittern

Teilen



Landwirte mit starken Einbußen wegen der Dürre sollen Nothilfen des Bundes bekommen. Angesichts von Ernteschäden "nationalen Ausmaßes" will der Bund 150 Millionen bis 170 Millionen Euro ergänzend zu Länderprogrammen geben, sagte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch in Berlin.betragen. dpa