Europa League Bayer siegt weiter - Meisterparty am Wochenende?

„Es hat alles gepasst beim Tor“, sagte Torschütze Hofmann beim TV-Sender RTL und blickte bereits auf das Wochenende und den möglicherweise letzten Schritt zum Titel: „Man erlebt das schon seit einigen Wochen, wie die Fans drauf sind. Jetzt hat jeder Gänsehaut bekommen. (...) Wir müssen ruhig bleiben. Wir spielen zu Hause gegen Werder. Da ist es generell unser Anspruch zu gewinnen. Vor dem Hintergrund, was am Sonntag passieren kann und dass wir Geschichte schreiben können, das hört sich alles so geil an. Deshalb sind wir Spieler aber auch gewarnt. Vielleicht können wir am Sonntag etwas Großes feiern. Es werden nicht viele Menschen Deutscher Meister. Das hätten wir uns auch verdient, wenn wir es am Sonntag schaffen.“