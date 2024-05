2. Liga Bayern-„Angstgegner“: Kiel feiert ersten Bundesliga-Aufstieg

Was das am späten Samstagabend und in der Nacht an Begeisterung auslöste, haben selbst die Kieler Handballer nach ihren 23 Meisterschaften und vier Champions-League-Siegen nie geschafft. Über dem Holstein-Stadion wurde ein Feuerwerk gezündet. Autokorsos fuhren von der Arena durch die Stadt. Der Torwart Thomas Dähne trug das Maskottchen des Clubs in Form einer Storch-Mütze auf dem Kopf und suchte in dem ganzen Trubel seine Tochter und seine Frau.