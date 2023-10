Bundesliga Bayern-Kantersieg bei Neuer-Rückkehr - Union verliert wieder

Leipzig hielt derweil den Kontakt zur Spitzengruppe. Dabei stand Timo Werner erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der RB-Startformation und erzielte per Foulelfmeter in der 15. Minute die Führung. Nach einer guten Stunde ging der deutsche Nationalstürmer angeschlagen vom Platz. Zudem verletzte sich der für Werner eingewechselte Dani Olmo wenig später an der Schulter. Für die weiteren RB-Treffer sorgten Loïs Openda (40./45.+3), David Raum (43.), Benjamin Sesko (88.) und Christoph Baumgartner (90.+1). Beim Tabellenvorletzten Köln sah Mathias Olesen die Gelb-Rote Karte.