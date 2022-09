7. Spieltag : Bayern kassiert erste Pleite - RB verliert klar in Gladbach

7 Bilder Bayern kassiert erste Pleite - RB verliert klar in Gladbach

Berlin Borussia Dortmund feiert mit einem verdienten 1:0 den Derbysieg gegen Schalke 04 und erobert zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Trüb ist die Stimmung dagegen beim FC Bayern und RB Leipzig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Borussia Dortmund springt mit dem Derbysieg vorübergehend an die Tabellenspitze, Bayern München schlittert in eine Krise: Für die beiden Topclubs der Fußball-Bundesliga verlief der 7. Spieltag höchst unterschiedlich.

Während beim BVB nach dem 1:0 (0:0) gegen Revier-Rivale Schalke 04 lediglich die Sorge um den verletzten Kapitän Marco Reus die Feierstimmung trübte, dürften beim FC Bayern nach der ersten Saisonniederlage dunkle Wolken aufziehen.

Gladbachs Hofmann trifft doppelt gegen RB

Gute Laune herrscht auch bei RB Leipzig nicht. Nach dem Stimmungsaufheller durch das gelungene Debüt von Marco Rose eine Woche zuvor gegen seinen früheren Verein Borussia Dortmund kassierte der Trainer am Abend bei Borussia Mönchengladbach mit 0:3 (0:2) eine herbe Niederlage bei einem anderen Ex-Club. Der Pokalsieger aus Sachsen steckt im Tabellenmittelfeld fest, die Gladbacher haben als Sechster Kontakt zur den vorderen Rängen. Nationalspieler Jonas Hofmann empfahl sich mit zwei Treffern bei Bundestrainer Hansi Flick für die bevorstehenden zwei Länderspiele in der Nations League.

Die große Überraschung des Spieltages hatte es schon am Nachmittag gegeben: Das Bayerische Star-Ensemble verlor nach zuvor drei Unentschieden in Folge in der Liga beim FC Augsburg völlig unerwartet mit 0:1 (0:0). Vier Tage nach dem verdienten 2:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona präsentierten sich die Bayern wieder weit weg von ihrer Topform, der Druck auf Trainer Julian Nagelsmann dürfte zunehmen.

Stuttgart wartet weiter auf ersten Heimsieg

Champions-League-Starter Bayer Leverkusen verpasste derweil durch das 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Werder Bremen den ersten Heimsieg der Saison und den Befreiungsschlag in der Liga. Der VfB Stuttgart konnte sich nach den Diskussionen um Vorstandschef Alexander Wehrle und Sportdirektor Sven Mislintat sportlich keine Ruhe verschaffen. Durch das 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt wartet der Club weiter auf den ersten Heimsieg und steckt tief im Abstiegskampf.

Beim ersten Revierderby in einem ausverkauften Stadion seit knapp drei Jahren machte Dortmund aus dem vielen Ballbesitz zunächst wenig, ehe Youssoufa Moukoko (79.) den verdienten Siegtreffer erzielte.

Der BVB erlebte nach einer halben Stunde einen Schock: Reus knickte nach einem unglücklichen Zweikampf mit Florian Flick mit dem rechten Fuß um. Der 33-Jährige schlug sofort vor Schmerzen die Hände vors Gesicht und wurde nach langer Behandlung mit der Trage vom Platz gebracht. Sein Einsatz in den kommenden Nations-League-Spielen am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und am 26. September gegen England in London ist damit höchst fraglich.

FC Bayern seit vier Liga-Spielen sieglos

Die Augsburger machten es den Münchnern mit Härte und hoher Laufbereitschaft schwer. Die Bayern gingen mit ihren Chancen fahrlässig um - das wurde mit dem 0:1 durch Mergim Berisha (59.) bestraft. In der Nachspielzeit entschärfte FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz einen Kopfball des aufgerückten Nationaltorhüters Manuel Neuer.

In Stuttgart gingen die Gäste durch ein Kopfballtor von Sebastian Rode (6.) früh in Führung und wurden danach nur selten vom VfB in Bedrängnis gebracht. Stattdessen erhöhte Daichi Kamada (55.) mit einem Freistoßtor zum 2:0. Tiago Tomas (79.) erzielte den Anschlusstreffer, ehe Kristijan Jakic (88.) den Endstand herstellte.

Leverkusen und Bremen lieferten sich ein ansehnliches Duell mit viel Tempo und Chancen, in der zweiten Hälfte nutzte Kerem Demirbay (57.) eine davon zum 1:0. Doch Milos Veljkovic (82.) gelang noch der späte Ausgleich für Bremen.

© dpa-infocom, dpa:220917-99-798695/5

(dpa)