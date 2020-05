Nach Bundesliga-Spitzenspiel : Bayern meistert Titelprüfung - Favre sorgt für Rätselraten

Dortmund Es bleibt dabei. Der BVB müht sich vergeblich, die Bayern vom Thron zu stoßen. Nach dem 1:0 beim Verfolger ist den Münchnern der achte Titel in Serie kaum noch zu nehmen. Ein Ex-Bayern-Profi schlug vor, die Schale schon mal nach München zu schicken.

Im Stile einer echten Spitzenmannschaft meisterten die Münchner beim 1:0 (1:0) die schwere Aufgabe beim Verfolger aus Dortmund, bauten ihren Vorsprung auf sieben Punkte aus und machte damit einen großen Schritt Richtung achte Meisterschaft in Serie. Die wichtigsten Aspekte.

MATCHWINNER: Mit einem Kunstschuss zum 1:0 über den zu weit vor seinem Tor postierten BVB-Torhüter Roman Bürki hinweg entschied Joshua Kimmich in der 43. Minute die Partie zugunsten der Bayern. Zum wiederholten Mal stellte der im defensiven Mittelfeld eingesetzte Nationalspieler damit unter Beweis, welch zentrale Rolle er im Edelkader des Rekordmeisters mittlerweile einnimmt. „Ich sehe da eine Entwicklung und die Entwicklung ist sehr gut. Er ist ein Spieler, bei dem du als Trainer in jedem Training und in jedem Spiel sehr, sehr zufrieden bist. Er gibt immer 100 Prozent und das ist einfach schön“, schwärmte Trainer Hansi Flick.