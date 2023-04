30. Spieltag Bayern mühen sich an die Tabellenspitze zurück

In wilden Bayern-Tagen half die Rückkehr an die Tabellenspitze auch, dass die Debatten um die Zukunft der Bosse nicht noch schärfer werden. „Mein Fokus gilt im Moment nicht irgendwelchen Diskussionen, sondern mein Fokus gilt nur der deutschen Meisterschaft - und darum geht's“, sagte Kahn. „Selbstverständlich“ werde er in der nächsten Saison noch „hier“ sein, sagte der frühere Weltklasse-Torhüter auf die Frage, ob er dann noch Sportvorstand beim FC Bayern sein werde. Nach den Berichten über eine angebliche Trennung von Kahn nach der Saison kann die nächste Meisterschaft für etwas Ruhe sorgen.