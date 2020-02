Bundesliga am Samstag : Bayern nach RB-Patzer neuer Tabellenführer

Bundesliga am Samstag

Robert Lewandowski schoss die Bayern in Mainz in Führung. Foto: Torsten Silz/dpa.

Berlin Der FC Bayern und Borussia Dortmund legen vor, RB Leipzig patzt: Nach dem Remis der Sachsen gegen Borussia Mönchengladbach ist der Titelkampf richtig spannend. Uwe Rösler verpasst bei seinem Debüt in Düsseldorf spät den Sieg, Bremen hat das nächste Frusterlebnis.

Uwe Rösler musste bei seinem Bundesliga-Trainerdebüt mit Fortuna Düsseldorf spät das 1:1 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt hinnehmen. Werder Bremen unterlag dem FC Augsburg trotz Führung noch mit 1:2 (1:0). Die TSG Hoffenheim rückte durch ein 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen bis auf einen Punkt an die Europapokal-Ränge heran.

Gladbach legte in Leipzig den deutlich besseren Start hin und ging durch Alassane Pléa (24. Minute) und Jonas Hofmann (35.) in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Patrik Schick (50.) und Gelb-Rot für Pléa wegen Meckerns (61.) drängte Leipzig auf den Ausgleich und wurde spät durch Christopher Nkunku belohnt (89.). Die Tabellenführung mussten die Sachsen dennoch an den FC Bayern abgeben.