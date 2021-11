Freitagsspiel Bundesliga : Bayern-Patzer macht Nagelsmann „richtig sauer“

Augsburg Diese Derby-Niederlage trifft die Bayern gänzlich unvorbereitet. Trainer Nagelsmann ärgert vor allem eine Dauer-Baustelle. Das Thema Kimmich ist ihm als Ausrede „zu plump“.

Den ehrgeizigen Trainer traf das 1:2 (1:2) im rasanten bayerischen Derby gegen einen herzhaft kämpfenden und auch spielenden FC Augsburg so unvorbereitet wie seine Profis, deren Wochenendstimmung ebenfalls vermiest war. „Ich bin tatsächlich den ersten Tag als Bayern-Trainer richtig sauer auf uns, weil wir es deutlich besser machen müssen“, sagte Nagelsmann nach der heftigen Bauchlandung des Tabellenführers in der Fußball-Bundesliga.

Mit dem lockeren Alleingang zum zehnten Meistertitel am Stück dürfte es in kniffligen Corona-Zeiten mit dem Reizthema ungeimpfter Spieler wie dem erneut in die häusliche Quarantäne verbannten Joshua Kimmich doch nichts werden. Die Thematik Kimmich und das schädliche Fehlen des Schlüsselspielers in Augsburg handelte Nagelsmann aber kurz ab. „Es ist mir zu plump die Ausrede.“ Kimmichs Abwesenheit aber war ein Faktor, auch weil Neuzugang Marcel Sabitzer ihn nicht ersetzen kann. „In Sabi steckt viel, viel mehr“, rätselte Nagelsmann, der den Österreicher seit der gemeinsamen Zeit in Leipzig sehr wertschätzt.