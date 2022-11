Bundesliga : Bayern siegen auf Schalke - Leipzig klettert auf Platz zwei

7 Bilder Bayern siegen auf Schalke - Leipzig klettert auf Platz zwei

Berlin Die Bayern siegen standesgemäß auf Schalke, auch bei den Leipzigern läuft es. Der Pokalsieger setzt sich in Bremen durch. Auswärts jubeln der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der FC Bayern hat sich in seinem letzten Spiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft nicht vom FC Schalke 04 überraschen lassen. Der Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich am Samstag mit 2:0 (1:0) in Gelsenkirchen durch und geht dank der Tore von Serge Gnabry (38. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (52.) mit einem komfortablen Polster in die Pause. Mit 34 Punkten haben die Bayern sechs mehr als RB Leipzig, das vorerst auf den zweiten Platz der Bundesliga kletterte.

AUSWÄRTSSIEG! 💪 #MiaSanMia #S04FCB pic.twitter.com/e959Hkm9Jx — FC Bayern München (@FCBayern) November 12, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Pokalsieger verabschiedete sich mit einem 2:1 (1:0) beim SV Werder Bremen in die WM- und Winterpause. Dank des vierten Sieges in Serie haben die Leipziger unter Trainer Marco Rose 28 Zähler.

Die punktgleichen Teams des 1. FC Union Berlin (3.) und des SC Freiburg (4./jeweils 27) spielen am Sonntag gegeneinander, ebenso Eintracht Frankfurt (5./26) beim 1. FSV Mainz 05 (12./18). Borussia Dortmund (6./25) hatte durch das 2:4 am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach zum Auftakt des 15. Spieltags den Kontakt zu den Bayern erstmal abreißen lassen müssen.

Siegreiche Hertha

Den Relegationsrang verließ Hertha BSC (15./14) durch ein 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln. Auf Rang 16 rutschte der punktgleiche VfB Stuttgart ab, die Schwaben verloren bei Bayer Leverkusen mit 0:2 (0:1). Der VfL Wolfsburg besiegte die TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (1:1). Der Tabellenvorletzte VfL Bochum feierte seinen ersten Auswärtssieg durch ein 1:0 (0:0) gegen den FC Augsburg. Begleitet wurden die Partien teilweise von Protesten gegen die WM in Katar, die am Sonntag kommender Woche beginnt und bis zum 18. Dezember dauert.

Es sah schnell nach dem nächsten Sieg für die Sachsen aus, mit drei in Serie waren sie nach Bremen gereist. In der 13. Minute gelang Andre Silva die Führung. Doch die Mannschaft von Trainer Marco Rose versäumte es nachzulegen. Ein leicht abgefälschter Schuss durch Christian Groß (57.) sorgte für den Ausgleich. Xaver Schlager (71.) schoss die Leipziger wieder in Führung und letztlich zum Sieg.

Wolfsburger Serie hält

💚🙌🔥#VfLWolfsburg #TSGWOB pic.twitter.com/1leusbYH8A — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) November 12, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Auch bei den Wolfsburgern klappte es mit dem vierten Ligasieg nacheinander. Dabei geriet die Mannschaft von Trainer Nico Kovac in Sinsheim erstmal in Rückstand. Christoph Baumgartner (42.) brachte die Hoffenheimer kurz vor der Pause in Führung. In der langen Nachspielzeit des ersten Spielabschnitts unterlief Mitspieler Ozan Kabak (45.+4) ein Eigentor, ehe Ridle Baku (56.) fürs zweite Tor der Gäste aus Niedersachsen und den glücklichen Erfolg sorgte.

Die Profis von Hertha BSC beendeten ihre Ergebniskrise mit drei Niederlagen nacheinander. Die Mitgliederversammlung an diesem Sonntag kann kommen. Gegen den 1. FC Köln in dessen 24. Pflichtspiel in 106 Tagen trafen Wilfried Kanga (9.) und Marco Richter (54.) für die Mannschaft von Coach Sandro Schwarz.

Anstelle der Hertha rutschte der VfB Stuttgart auf den Relegationsrang. Die personell gebeutelte Mannschaft von Interimstrainer Michael Wimmer unterlag Leverkusen durch Treffer von Moussa Diaby (30.) und Jonatha Tah (82.). Der VfB sorgte damit für einen Vereins-Negativrekord: Zum ersten Mal blieben sie in einem kompletten Kalenderjahr ohne einen Auswärtssieg in der Bundesliga.

Nur noch einen Punkt schlechter als der VfB ist der VfL Bochum. Den dritten Saisonsieg für den Aufsteiger machte Christopher Antwi-Adjei mit seinem Tor in der 58. Minute perfekt.

© dpa-infocom, dpa:221112-99-493389/7

(dpa)