28. Spieltag : Bayern siegen in Freiburg - Bittere Rückkehr für Magath

Bayern siegen in Freiburg - Bittere Rückkehr für Magath

Berlin Auch der SC Freiburg kann den FC Bayern nicht aufhalten. Die Münchner haben es nicht mehr weit zur nächsten Meisterschaft. Im Kampf gegen den Abstieg kassiert Magath mit der Hertha einen Rückschlag.

Der FC Bayern ist weiter auf klarem Kurs zur zehnten deutschen Fußball-Meisterschaft in Serie. Die Münchner überwanden auch die schwere Auswärtshürde beim SC Freiburg und fuhren ein 4:1 (0:0) ein.

Goretzka trifft bei Comeback

Vier Monate nach seinem zuvor letzten Einsatz brachte Leon Goretzka die Bayern per Kopf nach einem Freistoß von Joshua Kimmich in Führung (58.). Nur fünf Minuten später aber tobten die Fans der Gastgeber, als Superjoker Nils Petersen 17 Sekunden nach seiner Einwechslung das 1:1 erzielte. Die Münchner aber ließen sich nicht beirren, Serge Gnabry (73.), Kingsley Coman (82.) und Marcel Sabitzer (90.+6) entschieden die Partie.

Bei der Hertha hatte Coach Magath auf den Effekt eines Trainingslagers im ostwestfälischen Harsewinkel gehofft. Doch jubeln durften zunächst die Leverkusener. Lucas Alario brachte die Werkself in der 35. Minute in Führung, Karim Bellarabi ließ prompt das 2:0 folgen (40.). Noch vor der Pause schlugen die Berliner dank Vladimir Darida (42.) zurück. Mehr aber gelang den Gästen nicht. Für Magath, der nach seiner Corona-Infektion erstmals bei Hertha an der Seitenlinie stand, wird seine Rettermission ein hartes Stück Arbeit.