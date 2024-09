Fußball-Bundesliga Bayern-Torfabrik bleibt in Fahrt - Erster Punkt für Holstein

In Berlin erwischte Union einen Blitz-Start. Die Gastgeber gingen in der vierten Minute durch Tom Rothe in Führung. 120 Sekunden später führte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson gegen enttäuschende Hoffenheimer mit zwei Toren. Wooyeong Jeong gelang der nächste frühe Treffer. Für die Gäste stand am Ende die dritte Niederlage in dieser Saison, auch wenn Marius Bülter (67.) noch den Anschlusstreffer erzielte. Nur ein Sieg gelang der TSG bisher.