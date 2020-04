Bundesliga : Bayern verlängert mit Müller - Verein „meine Leidenschaft“

München Der Paradebayer bleibt bei seinem Herzensclub. Thomas Müller und der FC Bayern verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bis ins Jahr 2023. In der Corona-Krise ist das ein weiteres Signal der Münchner, die Vertragsfragen mit anderen Stars noch klären müssen.

„Die ganze Welt steht still, da hat der Fußball jetzt nicht die Hauptpriorität, auch für mich persönlich nicht“, sagte Müller am Tag einer für ihn und den Club guten Nachricht. „Aber natürlich denkt man bei so einer Vertragsverlängerung an die Zukunft. Und in Zukunft - da gehe ich schwer von aus - wird auch wieder Fußball gespielt.“