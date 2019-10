DFB-Pokal : Bayern wenden Blamage ab: Glücklicher Sieg in Bochum

Bayern wenden Blamage ab: Glücklicher Sieg in Bochum

Thomas Müller (M) sorgte in Bochum für das Siegtor des FC Bayern. Foto: Guido Kirchner/dpa.

Bochum Das Millionen-Ensemble von Cup-Verteidiger Bayern München ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt.

Die Münchner gewannen nach einer lange Zeit desolaten Leistung am Dienstagabend noch mit 2:1 (0:1) beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. „Heute ist es egal, wir sind weiter“, sagte Torschütze Serge Gnabry im TV-Sender Sky. „Wir sind offensiv heute gar nicht durchgekommen, Bochum hat alles gegeben und verteidigt mit allem, was sie hatten.“

Ein Eigentor von Alphonso Davies (36. Minute) hatte die Bochumer in Führung gebracht, die bis zehn Minuten vor Schluss hielt. Dann verhinderten Serge Gnabry (83.) und der eingewechselte Thomas Müller (89.) vor 26.600 Zuschauern im ausverkauften Bochumer Stadion das peinliche Aus des Rekord-Pokalsiegers und die erste Münchner Pokal-Niederlage in Bochum seit mehr als 51 Jahren. In einer turbulenten Schlussphase sah Bochums 17 Jahre alter Verteidiger Armel Bella Kotchap noch die Rote Karte (88.). Mit dem glücklichen Erfolg verhinderte Bayern-Trainer Niko Kovac auch weitere Diskussionen.