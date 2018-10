später lesen Sanierung von ICE-Routen Behinderung des bundesweiten Zugverkehrs: Bahn-Hauptstrecken ab 2019 monatelang gesperrt FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Auf die Bahnreisenden kommen in den nächsten Jahren monatelange Vollsperrungen von ICE-Routen zu. Die Deutsche Bahn erneuert die 27 Jahre alten Schnellfahrstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart grundlegend, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Von Bernd Röder, dpa