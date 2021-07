Pandemie : Bei Corona-Inzidenz kein Abwärtstrend in Sicht

Bei Corona-Inzidenz kein Abwärtstrend in Sicht

Eine Frau mit Maske läuft an einem Corona-Testzentrum am Berliner Alexanderplatz vorbei. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Laut Robert Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen bei 11,4. Die Gesundheitsämter melden 2203 Corona-Neuinfektionen, binnen eines Tages werden zudem 19 Todesfälle verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen lag sie bei 11,4 – am Vortag betrug der Wert 10,9 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9.