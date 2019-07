Gesundheit : Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an

Trier Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an. Doch selbst Stunden nach einem Infarkt stehen die Chancen gut, dass Patienten überleben.

Bei der sogenannten Thrombektomie wird ein Katheter, an dem ein Ballon angebracht ist, in das Gefäß eingeführt und dann quasi aufgepumpt, um das Gerinsel so aufzulösen. Solche Behandlungen können jedoch nur in Spezialzentren erfolgen – etwa im Trierer Brüderkrankenhaus.

Maschke bezeichnet die Versorgung für Schlaganfall-Patienten in der Region als vergleichsweise gut. Sowohl in den Krankenhäusern in Daun, Bitburg als auch Wittlich gebe es sogenannte Stroke-Units, also auf Schlaganfall-Patienten spezialisierte Abteilungen. Allerdings müssen Patienten, bei denen etwa eine Thrombektomie notwendig ist, schnellstmöglich in ein entsprechendes Spezial­zentrum verlegt werden. Und das, so sieht es ein Urteil des Bundessozialgericht vor, innerhalb von 30 Minuten (der TV berichtete). Das ist aber nicht immer zu schaffen, etwa von Daun aus nach Trier, wie Maschke sagt. Daher würden die Ärzte in dem Dauner Krankenhaus bei Schlaganfallpatienten über das sogenannte Telestroke-Netzwerk unterstützt. In den sechs überregionalen Schlaganfalleinheiten – neben dem Brüderkrankenhaus sind das die Uniklinik Mainz, das Westpfalz-Klinikum, das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur, das Klinikum Idar-Oberstein und das Klinikum Ludwigshafen – stehen rund um die Uhr Experten für Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall, die in den übrigen 23 Stroke Units des Landes behandelt werden, zur Verfügung. Der diensthabende Schlaganfallexperte wird in der Notaufnahme der kleineren Klinik über eine Videokonferenz zugeschaltet, kann den Patienten befragen und zusammen mit dem Arzt vor Ort untersuchen. Gleichzeitig werden die Computertomographie-Bilder überspielt. So kann der Experte in der Spezialklinik entscheiden, welche Behandlung erforderlich ist und ob der Patient gegebenenfalls verlegt werden muss.