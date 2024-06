Fußball-EM Bellinghams Fallrückzieher rettet England vor Blamage

Bellingham erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit per Fallrückzieher ein Traumtor zum rettenden 1:1, ohne das die Three Lions ausgeschieden wären. „Was dieses Tor wert war, werden wir in zwei Wochen sehen“, sagte der Champions-League-Sieger von Real Madrid: „Ich weiß, dass ich in solchen Momenten liefern kann.“