Medienbericht Beraten UBS und Credit Suisse über mögliche Übernahme?

Die Schweizer Großbank UBS soll nach einem Bericht der „Financial Times“ an der teilweisen oder kompletten Übernahme der angeschlagenen Konkurrentin Credit Suisse interessiert sein. Wie das Blatt unter Berufung auf Insider berichtet, wollen sich die Aufsichtsräte der beiden größten Schweizer Kreditinstitute am Wochenende getrennt treffen, um entsprechende Beratungen zu führen. Es wäre die folgenreichste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise. Die UBS und die Credit Suisse lehnte jeweils auf dpa-Anfrage einen Kommentar ab. Zugleich wies der US-Vermögensverwalter Blackrock einen Bericht der „Financial Times“ über ein mögliches Übernahmeangebot für Credit Suisse zurück.