EM-Viertelfinale Bereit für Spanien: Nagelsmann will „am Ende Champion“ sein

Stärke zeigen, Zeichen setzen, Brust raus: schon vor der Kraftprobe der bislang besten Turnierteams am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) waren die verbalen und auch nonverbalen Muskelspiele eröffnet. Die deutsche EM-Party soll auf der drittletzten Station nicht abrupt enden, sondern noch lauter und noch euphorischer in die letzte Turnierwoche gehen. „Wir wollen am Ende die Champions sein im eigenen Land“, verkündete Nagelsmann. „Wir fühlen uns gewappnet für ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Kapitän Ilkay Gündogan.