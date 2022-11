Polizei in London : Bericht stellt sexistische Kultur bei Scotland Yard fest

London Seit dem Mord an Sarah Everard durch einen Beamten ist das Vertrauen in die Londoner Polizei erschüttert. Ein Bericht konstatiert verwurzelte Frauenfeindlichkeit und Korruption. Bringt ein neuer Chef die Wende?

Vielmehr ist eine Kultur der Frauenfeindlichkeit und Korruption tief in der Polizei verwurzelt, wie ein am Mittwoch veröffentlichter Untersuchungsbericht der Aufsichtsbehörde HMICFRS ergeben hat. „Es ist zu einfach für die falschen Leute, der Polizei beizutreten und dort zu bleiben“, sagt HMICFRS-Inspektor Matt Parr.

Das Vertrauen der Londoner in ihre Met ist in den vergangenen Jahren abgestürzt. Die Bobbys, so der freundliche Spitzname der britischen Schutzpolizisten, mit denen Touristen gerne posieren, stecken tief in der Krise.