Nationalmannschaft Berichte: Hummels und Goretzka nicht im EM-Kader

Hummels, der bei der WM 2014 mit der DFB-Auswahl in Brasilien den Titel gewonnen hatte, und Goretzka waren von Nagelsmann nicht für die Test-Länderspiele im vergangenen März in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) berufen worden. Bei den ersten Partien mit dem neuen Bundestrainer im Herbst 2023 waren der Innenverteidiger und der Mittelfeldspieler noch dabei gewesen. Am 1. Juni spielt Hummels mit dem BVB in London im Champions-League-Finale gegen Real Madrid.