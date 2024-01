Abschied Berührende Worte von Hoeneß: „Franz, du fehlst mir sehr“

Der in München geborene Star-Tenor und Bayern-Fan Jonas Kaufmann sang zu Beginn „Time to Say Goodbye“ in der italienischen Version „Con te partiro“. Dazu schritten elf deutsche Fußball-Größen, darunter Günter Netzer, Berti Vogts, „Katsche“ Schwarzenbeck, Karl-Heinz Rummenigge und Lothar Matthäus, mit Blumen auf den Platz. Als der Tölzer Knabenchor im Vorprogramm Beckenbauers Schlager „Gute Freunde kann niemand trennen“ von 1966 vortrug, sangen, klatschten und summten viele Besucher im weiten Rund mit.