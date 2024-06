Bundesliga Bestätigt: St. Pauli holt Blessin als Hürzeler-Nachfolger

Die Vorbereitung des FC St. Pauli auf die neue Saison startet am 8. Juli. „Mit Alexander Blessin konnten wir einen international erfahrenen Trainer für den FC St. Pauli gewinnen. Er bringt viel taktisches Wissen mit und hat in Belgien sowie Italien bereits in der höchsten Spielklasse sowie international gearbeitet“, wurde St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Über die Ablösemodalitäten sowie die Laufzeit des Vertrages gab es zunächst keine Angaben.