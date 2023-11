Milower Land Bewaffnet und verschanzt: Mann hält Gemeinde in Atem

Schüsse aus einem Wohnhaus, ein bewaffneter Mann, der sich darin verschanzt hat, eine Festnahme und ein Kind, das dem Jugendamt übergeben wird: Seit Freitagnachmittag hält ein Großeinsatz der Polizei die Gemeinde Milower Land in Brandenburg in Atem. Nachdem am Abend weitere Schüsse in dem Haus fielen, rückten Beamte in das Gebäude vor. Unklar blieb zunächst, ob der Mann dabei überwältigt werden konnte.