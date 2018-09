später lesen Streikende Kontrolleure BGH stärkt Passagierrechte bei Flugausfall FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Passagieren, deren Flug wegen Streiks an den Sicherheitskontrollen ausfällt, kann eine Entschädigung von der Airline zustehen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag entschieden. dpa