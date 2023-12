Polizeieinsatz Bielefelder Bahnhof wegen Anschlagsdrohung durchsucht

Wegen einer Anschlagsdrohung ist der Bielefelder Hauptbahnhof weiträumig abgesperrt und von einem Großaufgebot an Einsatzkräften durchsucht worden. Gegen etwa halb vier Uhr am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages habe sich ein nicht identifizierter Anrufer „mit männlicher Stimme“ bei der Leitstelle Bielefeld gemeldet und angedroht, mit einer nicht weiter beschriebenen Handlung „innerhalb der nächsten zehn Minuten“ Menschen am Bahnhof zu gefährden, teilte die Polizei mit.