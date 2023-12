Vierschanzentournee Bier und Sekt erlaubt: Wellinger zelebriert Traumstart

Er habe „noch nie“ so eine Stimmung wie bei der Hymne erlebt. „Das ist echt sehr, sehr schön und emotional für mich“, sagte Wellinger. Nach einem Ruhetag geht es an Silvester mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen weiter. In das Neujahrsspringen geht Wellinger nicht mehr als Jäger, sondern als Gejagter. „Ich würde sagen, das ist mal eine schöne Ausgangsposition“, befand Wellinger.