Wetter : Bis zu 38 Grad - das Wochenende wird heiß

Offenbach Der Sommer hat lange auf sich warten lassen - aber nun kommt er mit Macht. Allerdings geht die Hitze nicht überall mit durchgehend sonnigem Wetter einher.

Deutschland steht ein hochsommerliches Wochenende mit Temperaturen von bis zu 38 Grad bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach prognostiziert viel Sonnenschein am Samstag - lediglich im Nordosten Deutschlands können am Nachmittag auch Quellwolken aufziehen.