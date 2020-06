30-Grad-Marke purzelt : Bislang wärmster Tag des Jahres erwartet

Der Feuerball steigt auf: Heute soll der wärmste Tag des Jahres werden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Offenbach Schon das lange Pfingstwochenende bescherte Deutschland vielerorts schönstes Wetter - nun wird es noch sommerlicher. Aber auch, wer den Regen herbeisehnt, darf sich sehr bald freuen.

Fast überall blauer Himmel und mancherorts 30 Grad: Der Dienstag könnte in Deutschland der bislang wärmste Tag des Jahres werden.

Bereits zur Mittagszeit wurden am Dienstag in Duisburg 27 Grad gemessen. Entlang des Rheins und am Neckar lagen die Höchsttemperaturen zwischen 25 und 26 Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte gegen 17 Uhr die 30-Grad-Marke überschritten werden.

Nur im äußersten Osten trübten dichtere Wolkenfelder den Sonnenschein. Ansonsten gilt: Wer kann, sollte das schöne Wetter genießen - denn länger bleiben wird es wohl nicht.

Richtig sommerlich wird es vor allem im Westen des Landes. Am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, im südlichen Emsland und im Münsterland seien die Chancen am höchsten, dass die 30 Grad erreicht oder gar überstiegen werden, sagte der DWD-Experte. Etwa 29 Grad werden zum Beispiel in Köln, Bonn und Koblenz erwartet. 29 Grad wurden in diesem Jahr bislang zweimal erreicht - am 21. und am 22. Mai.

Doch am Mittwoch verändert sich das Wetter. Im Laufe des Tages soll es von Westen her zunehmend wolkig werden, außerdem kann es schauern - immerhin noch bei etwa 24 bis 28 Grad. Schon am Donnerstag sollte man sich vielerorts lieber einen Pulli oder eine Jacke zum Überziehen mitnehmen - dann wird es voraussichtlich deutlich kühler und feuchter. „Das ist schon ein markanter Sprung“, sagte der Meteorologe.

Für die Meteorologen hat der Sommer am 1. Juni begonnen. Erst am Freitag legte der DWD seine vorläufige Bilanz für den Frühling 2020 vor. Demnach war das Frühjahr in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und wie bereits in den Vorjahren ziemlich warm. Mit 9,2 Grad lag der Temperaturdurchschnitt um 1,5 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.