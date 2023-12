Bundesliga Bleischweres Borussia Dortmund: „Es ist harter Granit“

Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, an dem auch Terzic gemessen wird. Wie frostig die Atmosphäre beim BVB jedoch ist, zeigen die wilden Gerüchte rund um den Verein. So brachte TV-Experte Jan Aage Fjörtoft rund um das leidenschaftliche Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen Paris auf der Plattform X (vormals Twitter) Spekulationen in Umlauf, der wiederum bei Manchester United stark in der Kritik stehende Erik ten Hag könnte der neue Coach in Dortmund werden.