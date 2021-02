Teile von Flugzeug abgefallen : Boeing-Triebwerksausfall bei Denver soll Konsequenzen haben

Washington Nur durch ein Wunder kam niemand zu Schaden: Von einer Passagiemaschine im Landeanflug stürzten große Teile in ein Wohngebiet. Das soll laut US-Luftfahrtbehörde nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Am Samstag waren infolge des Triebwerkausfalls große Flugzeugteile unweit von Denver als Trümmer in Wohngebiete gestürzt. Die Boeing 777 von United Airlines (UA) landete mit 241 Menschen an Bord dennoch sicher am Internationalen Flughafen in Denver. Es gab keine Berichte über Verletzte - weder an Bord noch am Boden. Die Maschine war auf dem Weg von Denver in die Hauptstadt von Hawaii, Honolulu. Nach FAA-Angaben war das rechte Triebwerk der Maschine kurz nach dem Start ausgefallen.