Auch Fernverkehr betroffen : Bombenentschärfungen: Göttinger räumen die Innenstadt

Einsatzkräfte evakuieren einen Bewohner in Göttingen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Göttingen Großaktion mitten im Corona-Lockdown: Schon am frühen Morgen begann in Göttingen die Evakuierung. Es ging um akute Gefahrenabwehr und die kontrollierte Sprengung von Weltkriegsbomben.

Mehr als 8000 Menschen haben wegen anstehender Bombensprengungen in Göttingen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Evakuierung begann in den frühen Morgenstunden und war am späten Vormittag abgeschlossen. Bei Sondierungsarbeiten waren vier verdächtige Objekte gefunden worden.