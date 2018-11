später lesen Noch viele Vermisste Brände in Kalifornien - Zahl der Toten steigt FOTO: John Locher FOTO: John Locher Teilen

Der Ausnahmezustand in Kalifornien hält an, die Zahl der Opfer geht weiter hoch: in der nordkalifornischen Ortschaft Paradise seien in ausgebrannten Häusern und Autos weitere sechs Leichen gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) mit. dpa