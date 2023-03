Niedersachsen : Bramsche: Opfer und Verdächtiger sollen sich gekannt haben

Bramsche Am Rande einer Geburtstagsparty wird im niedersächsischen Bramsche eine junge Frau getötet - Ermittler vermuten ein Sexualverbrechen. Was ist passiert?

Im Fall der gewaltsam getöteten 19-Jährigen in Bramsche nehmen die Ermittler an, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter sich kannten. „Wir gehen davon aus, dass sich die beiden nicht das erste Mal getroffen haben“, sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer mit Blick auf die Tat am Rande einer Geburtstagsfeier mit rund 150 Gästen. In welchem Verhältnis genau die beiden zueinander standen, sei Teil der Ermittlungen. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.