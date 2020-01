Affenhaus brennt ab : Brand im Krefelder Zoo: Ursache Himmelslaternen?

Das Affenhaus des Krefelder Zoos nach dem Brand in der Silvesternacht. Foto: David Young/dpa.

Krefeld Feuer-Drama im Krefelder Zoo: Ein Brand zerstört in der Silvesternacht das Affenhaus, viele Menschenaffen sind tot. Von einer „unfassbaren Tragödie“ spricht der Zoo. Lösten illegale Himmelslaternen das Feuer aus?

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus in Flammen aufgegangen. Mehr als 30 Tiere starben, darunter Schimpansen, Orang-Utans und zwei ältere Gorillas, wie Feuerwehr, Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoo mitteilten.

Laut Ermittlern gibt es Hinweise auf sogenannte chinesische Himmelslaternen als Brandursache. Solche in Deutschland verbotenen Laternen, die in die Luft steigen, seien in der Nähe von Zeugen gesichtet und später auch gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.