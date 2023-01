Reutlingen : Brand in Pflegeheim - Ermittlungen gegen Bewohnerin

Brand in Pflegeheim - Ermittlungen gegen Bewohnerin

Reutlingen Das Feuer brach am Dienstagabend aus. Für drei Bewohner des Pflegeheims kam jede Hilfe zu spät. War es Mord?

Nach dem Brand in einem sozialpsychiatrischen Pflegeheim in Reutlingen, bei dem am Dienstag drei Menschen starben, ermittelt die Tübinger Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts. Im Fokus steht laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch eine 57 Jahre alte Bewohnerin, die bei dem Brand schwer verletzt worden war.